"صحة" غزة تعلن عن إصابة 200 شخص بالحصبة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزّة اليوم، السبت، أنّها تعاملت مع 200 حالة إصابة بمرض الحصبة، الذي أودى بحياة شخصين، منذ حزيران/ يونيو 2019.

وقال مدير الطب الوقائي في الوزارة، مجدي ظهير، في حديث مع الأناضول: "إن وزارة الصحة سجلت 200 حالة إصابة بمرض الحصبة، الذي تسبب بوفاة حالتين فقط، منذ يونيو/ حزيران الماضي وحتى اليوم".

وأضاف أن مرض الحصبة، "أعلن عن وجوده في مناطق عديدة في الدول المحيطة لقطاع غزة"، ولفت إلى أن وزارته، تتعامل مع المرض وفق الإجراءات الصحية المتبعة بدول العالم.

وأوضح أنه بداية من الأحد القادم سيتم تقديم التطعيم الخاص بالمرض للأطفال الذين هم عرضة للإصابة من عمر 6 شهور وحتى عام، مشيرا إلى أنّ فلسطين ومنذ حوالي 35 عاماً، تلتزم بجرعات التطعيم المعتمدة عالمياً.

ولم يحدد ظهير في تصريحاته أعمار المصابين بالمرض، أو أماكن تركزهم في القطاع.

Advertisements

وتظهر أعراض المرض، في ارتفاع درجات الحرارة، والسعال، والزكام، وتهيج العينين واحمرارها، إضافة لألم في الحلق، والطفح الجلدي في جميع أنحاء الجسم.

وفي تموز/ يوليو الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية (مقرها رام الله)، أن نسبة تطعيم الأطفال في فلسطين تجاوزت 99 بالمئة.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فلا تزال الحصبة من الأسباب الرئيسية؛ لوفاة صغار الأطفال في جميع أنحاء العالم، على الرغم من توافر لقاح مأمون وناجع لمكافحتها.

وأضافت أن عام 2015 شهد وقوع أكثر من 134 حالة وفاة؛ بسبب هذا المرض حول العالم، وكانت معظم تلك الوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة.