أستراليا: الحرائق "خرجت عن السّيطرة"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت السّلطات الأستراليّة اليوم السّبت أنّ حرائق الغابات "خرجت عن نطاق السيطرة" في ظلّ ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح، محذّرةً من أنّ "الأسوأ لم يحدث بعد".

وأوضحت السّلطات أنّه بحلول مساء اليوم، وفيما يحارب رجال الإطفاء لإنقاذ الأرواح والممتلكات، يظلّ 16 حريقا مشتعلا في فيكتوريا بمستوى حالة الطوارئ أو الإجلاء و12 حريقا في نيو ساوث ويلز بمستوى حالة الطوارئ؛ إلى جانب 100 حريق في ولايات أخرى، بينما بدأت حرائق جديدة في الاشتعال.

وقالت رئيسة وزراء نيو ساوث ويلز، جلاديس بريجيكليان، في تصريح بعد ظهر اليوم: "نتأهب لليلة طويلة ولم نواجه الأسوأ بعد. الوضع شديد التقلب".

وتخشى السلطات أن يصبح الوضع أسوأ مما كان عليه عشية العام الجديد عندما أتت الحرائق على مساحات شاسعة من الأراضي العشبية وأجبرت السكان والسائحين على الفرار إلى الشواطئ.

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وقد لا يتسنى حصر الأضرار قبل يوم الأحد على أقرب تقدير. وقال رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إن عدد القتلى في موسم الحرائق الراهن الذي بدأ في أيلول/ سبتمبر قد بلغ 23 شخصا منهم 12 في حرائق الأسبوع الماضي وحدها.

وقامت خدمة إطفاء الحرائق الريفية بتحديث تحذيرات الطوارئ المتعلقة بالحرائق حيث كررت نفس النصيحة لمن لم يتسن لهم المغادرة وقالت ”فات أوان الرحيل. ابحثوا عن مأوى لأن الحرائق تقترب“.

ونشر السكان على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسماء التي اكتست باللونين الأسود والأحمر بسبب الدخان والحرائق المشتعلة تشمل صورا في بلدة مالاكوتا في ولاية فيكتوريا التي أجلي نحو مئة من سكانها عن طريق البحر يوم الجمعة.

وأطلقت الحكومة الاتحادية استغاثة غير مسبوقة لقوات الاحتياطي في الجيش لدعم رجال الإطفاء وطالبت بموارد أخرى منها سفينة بحرية ثالثة مجهزة لعمليات الإغاثة الإنسانية والإنقاذ من الكوارث.