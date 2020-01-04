خوفًا من الرد الإيراني: مروحيات أميركية في سماء بغداد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خشية هجمات انتقامية على مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وأبو مهدي المهندس القيادي البارز في فصائل "الحشد الشعبي" العراقي وأحد أبرز المقربين من طهران، عاودت مروحيات أميركية اليوم، السبت، التحليق فوق أجواء العاصمة العراقية بغداد، وفق مصدر أمني عراقي.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المصدر، وهو ضابط برتبة نقيب، إن "طائرات مروحية أميركية عاودت التحليق اليوم (السبت) فوق مناطق متفرقة من العاصمة بغداد"، وأضاف أن "المروحيات الأميركية ركزت تحليقها فوق المنطقة الخضراء ومنطقتي الكرادة والدورة، وجسري الطابقين والجادرية".

والجمعة، حلقت طائرات مقاتلة أميركية وأخرى بدون طيار، بكثافة فوق أجواء العراق، وفق مصدر مطلع في وزارة الدفاع العراقية.

وأشار المصدر أن القوات الأميركية في القواعد العسكرية العراقية دخلت حالة الإنذار القصوى، خشية شن هجمات انتقامية لمقتل سليماني والمهندس.

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وينتشر نحو خمسة آلاف جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

ويتهم مسؤولون أميركيون إيران، عبر وكلائها من الفصائل الشيعية العراقية، بشن هجمات صاروخية ضد قواعد عسكرية تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين في العراق، وهو ما تنفيه طهران.

ويتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وهما حليفتين لبغداد، وسط مخاوف من تحول العراق إلى ساحة صراع بين الدولتين.