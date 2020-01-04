شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات قصف واستهداف حوثية تطال "الطور" جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 واصلت مليشيات الحوثي خروقاتها اليومية للهدنة الأممية، وشنت عمليات قصف واستهداف طالت منطقة الطور التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة القذائف المدفعية.

وأفادت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات قصفت منطقة الطور بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120 والقذائف المدفعية عيار 82، بشكل عنيف. Advertisements وأضافت المصادر، أن المليشيات استهدفت بالأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 والأسلحة عيار 12.7، بشكل مكثف ومتواصل. الجدير بالذكر أن المليشيات الحوثية تواصل تصعيدها في مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، سعياً منها للقضاء على الهدنة الأممية وعملية السلام في الحديدة.

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