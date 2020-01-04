بالفيديو.. العامري يودع المهندس

تنشر الخليج 365، مقطع فيديو يتضمن حديث رئيس تحالف الفتح هادي العامري عند نعش نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس اثناء تشييعه من بغداد. واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني، فجر امس الجمعة، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

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