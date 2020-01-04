بالصور.. وصول جثامين شهداء القصف الاميركي الى كربلاء

تنشر الخليج 365، صوراً لوصول جثامين شهداء القصف الاميركي الى كربلاء. واغتيل نائب رئيس هيئة الحشد ابو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس اللواء قاسم سليماني مع عدد من المرافقين، فجر الجمعة (5 كانون الاول 2020)، بغارة امريكية وسط العاصمة العراقية بغداد.

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