التعليم البرلمانية: نسعى لتضمين منحة الطلبة بموازنة العام المقبل

أكد نائب رئيس لجنة التعليم العالي البرلمانية حسن المسعودي، السبت، أن هنالك جهود بغية تضمين منحة الطلبة المخصصة لطلبة الدراسات الاولية بالجامعات بموازنة العام المقبل، فيما اشار الى مساعِ بغية تعديل القانون الخاص بالمنح لتوسعة المنحة وشمول طلبة الدراسات العليا والمراحل الثانوية.
وأضاف أن "تلك المنح قدمت ضمن الاصلاحات التي وعد بها رئيس الحكومة المستقيل عادل عبد المهدي، والتي سعينا ان لا تقتصر على الدراسة الاولية فقط بل الذهاب بها الى الدراسات العليا ايضا، وان كان بالامكان النزول بها حتى الى مستوى الدراسة الثانية في وزارة التربية"، لافتا الى ان "القانون كان صريحاً بتقديم المنحة فقط لطلبة الدراسات الاولية في الجامعات دون اي شرائح اخرى".
وأكد المسعودي، :"لدينا جهود بغية تعديل القانون وتضمين المنح للدراسات العليا والمراحل الثانوية ونسعى للاسراع بهذا التعديل بغية تضمينه في موازنة العام المقبل، وبحال عدم القدرة على ذلك فسنعمل على تضمين منحة الدراسات الاولية بشكل قطعي بموازنة العام المقبل".
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