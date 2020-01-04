بالفيديو: 'ملاكم محظوظ' يفلت من الموت بمعجزة!

نجا ملاكم شاب من حادث سير مروع كاد أن يودي بحياته "مطحونا" بين سيارة وجدار، حسبما أظهر شريط فيديو من كاميرا مثبتة في الشارع.
وأفادت صحيفة "صن" البريطانية، السبت، بأن الملاكم البريطاني زاك ماكابي كان يسير في أحد شوارع بلدة صغيرة بمقاطعة باكينغهامشير جنوب شرقي إنجلترا، ثوان قبل وقوع الحادث.
وكانت قوة الاصطدام بين المركبتين كبيرة، حتى إن السيارة "الفان" طارت من مكانها أثناء مرور الملاكم الشاب.
لكن لحسن الحظ، كان الاصطدام بسيطا مع الملاكم الذي كان يسير على جانب السيارة، وربما كان الوضع أخطر لو كان يسير أمامها.
وأسرع ماكابي إلى مدخل مطعم للوجبات السريعة ملاصق في المكان، فيما بدت علامات الذهول على وجهه، عقب الحادث الذي وقع عند الساعة الرابعة والنصف تقريبا من فجر الجمعة بالتوقيت المحلي.
وقالت الشرطة البريطانية إن هناك سيارتين ومركبة كبيرة أصيبت بأضرار من جراء التصادم، وأضافت أنه تم تسجيل تلفيات في مبنى مجاور.
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