استهداف سليماني.. مفاجأة ترامب لمستشاريه في منتجع "مار لاجو"

هنا منتجع "مار لاجو" الخاص بالرئيس الأمريكي في فلوريدا، تبدو الأجواء طبيعية، ترامب يستقبل مستشاريه للأمن القومي، الأحد الماضي، خلال الأسبوع الثاني من عطلته السنوية.

في أعقاب الاجتماع يتحدث المسؤولون لمراسلي وسائل الإعلام المختلفة عن استهداف مقاتلات أمريكية من طراز "سترايك إيجيل" قواعد مليشيات إيرانية في العراق، ردا على الهجمات الصاروخية التي استهدفت قاعدة أمريكية مما أسفر عن مقتل متعاقد مدني قبلها بيومين.

إلى هنا يبدو المشهد طبيعيا، إلا أن صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية كشفت عن اجتماع آخر سري، عقد على هامش هذه اللقاءات، طرح خلاله موضوعا غاية في الأهمية، هو استهداف قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، الذي وصفه القادة العسكريون بالمسؤول عن الهجوم على المواطنين الأمريكيين، ومن المرجح أن يقتل المزيد.

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وقالت الصحيفة إن المسؤولين قدموا روايات مختلفة وغير مكتملة حول المعلومات الاستخباراتية، الأمر الذي جعل ترامب بدا قلقا قبل اتخاذ القرار، وأعرب بعضهم عن ذهوله لجرئة قرار الرئيس الأمريكي، مشيرين إلى أنه قد يؤدي إلى حرب مع واحدة من أقدم خصوم الولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

ونقلت "واشنطن بوست" عن مسؤول بارز بالإدارة الأمريكية، مطلع على المناقشات رفيعة المستوى بين ترامب ومستشاريه، طلب عدم كشف هويته، قوله "إن الأمر كان جريئا للغاية، حتى أنه فاجأ الكثير منا".





وقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر الجمعة، في خطوة قال مسؤولون أمريكيون إنها "وقائية" لتفادي هجمات كان يخطط لها "الإرهابي" الإيراني.