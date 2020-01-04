سفير إيران بالأمم المتحدة: سنرد على مقتل سليماني بعمل عسكري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن تعبئة 3 آلاف عنصر من قوات الدفاع المدني الاحتياطية للمساعدة في إخماد حرائق الغابات، التي أسفرت حتى الآن عن تدمير 5 ملايين هكتار من الأراضي منذ سبتمبر الماضي. وقال موريسون للصحفيين في كانبرا اليوم السبت "أود أن أؤكد أن قوات الدفاع الأسترالية كانت تعمل هناك بالفعل.. وسننشر هذه القوات الإضافية في خطوة قوية، وإضافة قوات الاحتياط التي يتم استدعاؤها جاء نتيجة لقرار تم اتخاذه وأجازه الحاكم العام اليوم". كما أعلن موريسون عن استثمار بقيمة 20 مليون دولار أسترالي (14 مليون دولار أمريكي) لاستئجار أربعة طائرات إطفاء إضافية. وقالت وزيرة الدفاع ليندا رينولدز إن الاستدعاء الإجباري لقوات الاحتياط هو الأول في تاريخ أستراليا. وأضافت أن عناصر قوات الاحتياط سوف يقدمون "خدمة مستمرة طوال الوقت" في صورة "مساعدة طبية وإنسانية في مجال حالات الطوارئ المدنية".

