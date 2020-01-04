هروب ثلاثة من قادة ميليشيات الحشد الشعبي العراقية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

قالت مصادر عراقية مطلعة لموقع الحرة الإخباري، أمس الجمعة، إن قادة ميليشيات موالية لإيران بينهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، هربوا إلى خارج العراق، بمجرد سماعهم نبأ مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني. وذكرت المصادر، أن الخزعلي توجه فجر الجمعة مع عائلته إلى منزله القديم في مدينة النجف، وبعدها فر إلى إيران. وقبل ذلك كان الخزعلي نشر رسالة على مواقع مقربة من عصائب أهل الحق، تحدث فيها عن مقتل سليماني وأبو مهدي المهندس، واللافت في الرسالة أنها كتبت بخط اليد وكانت مستخدمة من الجانب الآخر. وأضافت المصادر أن زعيم ميليشيا كتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي فر هو الآخر إلى إيران الجمعة، فيما هرب شبل الزيدي، زعيم كتائب الإمام علي الموالية لطهران إلى بيروت. المصادر تحدثت أيضاً عن اختفاء مستشار الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، بالتزامن مع استهداف القوات الأمريكية سليماني. وذكرت المصادر أن الفياض كان في طريقه إلى منزل في منطقة الغزالية، للقاء سليماني وأبو مهدي المهندس، لكنه ترجل من موكبه فور سماعه نبأ مقتل سليماني. وتتابع أن "الفياض ركض بعدها باتجاه منطقة سكنية قريبة وطلب من حمايته عدم اللحاق به، واختفى بعد ذلك". المصادر أكدت أن قوة أمريكية خاصةً داهمت منزلاً في منطقة الجادرية وسط بغداد، بالتزامن مع قتل سليماني واعتقلت شخصاً واحداً لم تُكشف هويته. وتشير المصادر، وفق "الحرة"، إلى أن المنزل يقع قرب دائرة أمن الحشد الشعبي الذي يديرها أبو زينب اللامي، وشهد مؤخراً اجتماعات حضرها قادة في فيلق القدس الإيراني بينهم الحاج حامد مساعد سليماني.

