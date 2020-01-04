زعيمة "الخضر" الألمانية تدعو إلى سحب قوات بلادها من العراق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

دعت زعيمة حزب الخضر الألماني، أنالينا بيربوك، إلى سحب قوات البلاد من العراق بعد الضربة الجوية الأمريكية التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وقالت بيربوك: "الصراع بين الولايات المتحدة وإيران يتصاعد بشكل كبير"، مؤكدةً أن أمن الجنود في العراق لم يعد مضموناً. وحثت الحكومة الاتحادية الألمانية على "الإخلاء الفوري لجميع القوات الألمانية". وأضافت بيربوك، أن الإبقاء على المهمة العراقية في الوقت الراهن سيكون "ببساطة تصرفاً غير مسؤول". يذكر أن لألمانيا 27 جندياً في قاعدة التاجي العسكرية، 30 كيلومتراً شمال بغداد، يتولون تدريب القوات العراقية. ويشمل برنامج التدريب التصدي للهجمات بالأسلحة البيولوجية والكيماوية، وتقديم الخدمات اللوجستية، وتدريب القوات الفنية على تشييد المباني. كما يوجد 5 جنود ألمان في المعسكر الرئيسي للتحالف الدولي ضد داعش في بغداد، فضلاً عن نحو 90 جندياً في كردستان العراق لتدريب القوات الكردية، ويبلغ إجمالي المشاركة الألمانية في التحالف المناوئ لداعش 415 رجلاً وامرأة.

