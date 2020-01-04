- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسؤولون أمريكيون: رحيل سليماني قد يردع العنف الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
قال مسؤولون أمريكيون، إن الضربة الجوية الأمريكية التي قتلت القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني يوم الجمعة قد تردع، بدلاً من أن تثير، عنفاً إيرانياً ضد أهداف أمريكية، وذلك رغم تعهد طهران بالانتقام. ووصف المسؤولون، في تصريحات للصحافيين، الضربة الجوية بأنها دفاع عن النفس ضد هجمات وشيكة كان يمكن أن تقتل مئات الأمريكيين في العراق، وسوريا، ولبنان وغيرها. وتوقع العديد من المحللين الأمريكيين، أن ترد إيران على مقتل سليماني، وقالوا إنها ستستغرق وقتاً على الأرجح لتحديد ذلك، وأنها لن ترد بنفس القدر ما سيحول دون اندلاع حرب شاملة. ورغم إقراره بأن قتل سليماني قد يفجر دائرة عنف جديدة، قال مسؤول أمريكي كبير، إن العملية على الأقل حرمت طهران من أحد أكثر قادتها دهاءً. وقال مسؤول أمريكي آخر، إنه لا يتوقع رداً إيرانياً "لأننا نتحدث بلغة يفهمها النظام". وطالما اعتبرت واشنطن سليماني عدواً يديه ملطخة بدماء أمريكيين منهم مئات الجنود الذي قتلوا في حرب العراق، بعبوات ناسفة إيرانية الصنع. وأكد مسؤول أمريكي للصحافيين، أن سليماني مسؤول عن مقتل 608 أمريكيين بالعراق.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولون أمريكيون: رحيل سليماني قد يردع العنف الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.