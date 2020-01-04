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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 9 قتلى بعد تجدد العنف القبلي في شرق السودان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020
تجدد أمس الجمعة، العنف القبلي في بورتسودان عاصمة ولاية البحر الأحمر، شرق السودان ما أدى لسقوط 9 قتلى، وعدد من الجرحى. وأعادت سلطات الأمن المحلية فرض حظر التجوال في المدينة من الخامسة مساءً إلى الخامسة صباحاً، وفق ما ذكر موقع "سودان تربيون"، الجمعة. وحسب تقارير صحفية محلية، تجدد النزاع تجدد بين قبيلتي النوبة والبني عامر، رغم توقيع الطرفين اتفاق صلح في أغسطس (آب) الماضي، لم يصمد كثيراً أعقبته بعد ساعات موجة اشتباكات جديدة أوقعت نحو 37 قتيلاً وعشرات الجرحى. وقالت لجنة أطباء السودان المركزية بالبحر الأحمر في بيان، إن أحداث عنف "مؤسفة ودموية" تشهدها بعض مناطق بورتسودان، منذ الخميس. وأضافت، "أسفرت الأحداث عن 9 وفيات وإصابات متعددة تزيد عن 60 إصابة بالسلاح الأبيض والناري".
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