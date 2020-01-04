شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف الدولي ينفي شنّ غارة على معسكر التاجي العراقي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 قال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش، اليوم السبت، إنه لم ينفذ أي غارة جوية قرب معسكر التاجي شمالي العاصمة العراقية بغداد. وقال متحدث باسم التحالف في تغريدة على تويتر: "التحالف لم ينفذ ضربات جوية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في الأيام الماضية". وأسفرت ضربات جوية على فصيل من ميليشيا الحشد الشعبي العراقية قرب معسكر التاجي شمالي بغداد في وقت سابق، السبت، عن مقتل ستة أشخاص،وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة. وذكر التلفزيون الرسمي العراقي من جهته أن الضربات أمريكية.





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