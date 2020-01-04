53 قتيلاً في فيضانات جاكرتا وهروب حوالي نصف مليون من بيوتهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

قالت وكالة التخفيف من الكوارث في إندونيسيا، إن حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت العاصمة جاكرتا والمناطق المحيطة بها، ارتفعت إلى 53 شخصاً. وأفادت وكالة بلومبرغ للأنباء، بأن أكثر من 400 ألف شخص، معظمهم من منطقة بيكاسي شرق جاكرتا، فروا من منازلهم. وتعرضت منطقة جاكرتا الكبرى لأمطار هي الأكثر غزارة في 24 عاماً، في أول أيام العام الجديد. وبدأت المياه تغمر أجزاء من جاكرتا والمناطق المجاورة يوم الأربعاء بعد 18 ساعة من هطول أمطار غزيرة غمرت مياهها المنازل وجرفت السيارات. وبحلول الجمعة، تراجعت مياه الفيضانات إلى حد كبير في العاصمة، لكن المسؤولين حذروا من هطول المزيد من الأمطار الغزيرة حتى 10 يناير(كانون الثاني) الجاري. وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أغوس ويبوو، إن أكثر من 31 ألف شخص شردوا. وتقول السلطات إن هطول الأمطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة، هو الأسوأ منذ عقدين، ما تسبب في فيضان الأنهار، ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

