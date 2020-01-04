الجيش العراقي ينفي وقوع ضربة جوية في التاجي اليوم السبت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 نفى الجيش العراقي اليوم السبت، وقوع ضربة جوية على قافلة طبية في التاجي شمالي بغداد. وكانت فصائل الحشد الشعبي العراقية قالت في وقت سابق اليوم، إن ضربة جوية استهدفت مقاتليها، أصابت قافلة طبية. لكن الفصائل أصدرت في وقت لاحق بياناً آخر نفت فيه استهداف أي قوافل طبية في التاجي.





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