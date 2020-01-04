شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد حماس: الجهاد تُشيد بدعم سليماني العسكري لها والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 أكد المنحدث باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أبو حمزة، أن قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أشرف على امتداد عقدين من الزمان على دعم ونقل الخبرات العسكرية والأمنية للتنظيمات الفلسطينية المسلحة. ونعى أبو حمزة في تغريدات على تويتر أمس الجمعة، وسارعت وكالة تسنيم الإيرانية إلى نقلها، الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيران ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد حماس: الجهاد تُشيد بدعم سليماني العسكري لها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.