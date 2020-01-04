شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بعد اغتيال سليماني وزير الخارجية القطري يطير إلى طهران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 يتوجه وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم السبت، للقاء نظيره الإيراني محمد جواد ظریف، وفق ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري. وكتب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، على تويتر، أن "وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيصل طهران اليوم ويلتقي وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف". وتأتي زيارة الوزير القطري، بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني، إثر غارة أمريكية استهدفته وقيادات في ميليشيا الحشد الشعبي العراقي قرب مطار بغداد العراقي.





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