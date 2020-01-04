شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بريطانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى العراق وإيران والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020 نصحت بريطانيا مواطنيها بتجنب السفر إلى جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان، وتجنب السفر إلى إيران، إلا للضرورة بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني. وقال وزير الخارجية دومينيك راب في بيان: "نظراً لتصاعد التوترات في المنطقة تناشد وزارة الخارجية المواطنين تجنب السفر إلى العراق باستثناء إقليم كردستان، والتفكير ملياً في ما إذا كان سفرهم لإيران ضرورياً".





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