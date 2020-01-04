مصر: النائب العام يعلن القبض على رئيس الضرائب بتهمة الرشوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

قال مكتب النائب العام في مصر، اليوم السبت، إن السلطات قبضت على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين، متلبساً بتسلم مبالغ مالية على سبيل الرشوة. وذكر النائب العام في بيان أن "هيئة الرقابة الإدارية قبضت على المتهم تنفيذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها". ولم يذكر البيان تفاصيل، لكن وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، قالت إنه تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب. ولم يتسن الاتصال بمحامين عن حسين للتعليق. وقالت وزارة المالية، إن الوزير كلف رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة بأعمال الرئيس بصفة مؤقتة. وأضافت الوزارة في بيان "أكد الوزير أنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذى هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى". وبذلت السلطات المصرية جهوداً كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، و شددت القوانين وأطلقت حملات للتشجيع على تسوية الحسابات الضريبية.

