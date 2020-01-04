غياب قادة الميليشيات الموالية لإيران عن تشييع سليماني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 4 يناير 2020

أثار غياب قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران، من بينهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس في بغداد اليوم السبت تساؤلات، خاصةً بعد التقارير التي تحدثت عن فرارهم إلى إيران بعد مقتل سليماني والمهندس في ضربة جوية أمريكية. ولاحظ العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي غياب الخزعلي، وزعيم سرايا الخرساني حامد الجزائري، الذي انتشرت أنباء عن مقتله قبل نفيها في تسجيل صوتي، وغاب أيضاً عن مراسم التشييع شبل زعيم كتائب الإمام علي الموالية لطهران الزيدي، وفق ما ذكر موقع قناة "الحرة" اليوم السبت. وتداول ناشطون صورة تظهر شخصاً يدعى محمد الطبطبائي، نائب الخزعلي، حضر الجنازة بينما غاب القادة الكبار. وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن القادة الذين شاركوا في تشيع جثماني سليماني والمهندس في منطقة الجادرية وسط بغداد، هم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم تحالف فتح هادي العامري، والبرلماني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وعدد من الوزراء وقادة الجيش والشرطة.أثار غياب قادة ميليشيات عراقية موالية لإيران، من بينهم زعيم ميليشيا عصائب أهل الحق قيس الخزعلي عن تشييع قائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو المهدي المهندس في بغداد اليوم السبت تساؤلات، خاصةً بعد التقارير التي تحدثت عن فرارهم إلى إيران بعد مقتل سليماني والمهندس في ضربة جوية أمريكية. ولاحظ العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي غياب الخزعلي، وزعيم سرايا الخرساني حامد الجزائري، الذي انتشرت أنباء عن مقتله قبل نفيها في تسجيل صوتي، وغاب أيضاً عن مراسم التشييع شبل زعيم كتائب الإمام علي الموالية لطهران الزيدي، وفق ما ذكر موقع قناة "الحرة" اليوم السبت. وتداول ناشطون صورة تظهر شخصاً يدعى محمد الطبطبائي، نائب الخزعلي، حضر الجنازة بينما غاب القادة الكبار. وقالت وكالة الأنباء العراقية، إن القادة الذين شاركوا في تشيع جثماني سليماني والمهندس في منطقة الجادرية وسط بغداد، هم رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، ورجل الدين الشيعي عمار الحكيم، ورئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، وزعيم تحالف فتح هادي العامري، والبرلماني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي همام حمودي، وعدد من الوزراء وقادة الجيش والشرطة.

