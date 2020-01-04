تعطل عمل الموقع الإلكتروني لمنظومة التجنيد الأميركية

تعطل عمل الموقع الإلكتروني ل​منظومة​ التجنيد الأميركية (Selective Service System)، وذلك بسبب تكهنات في ​الإنترنت​ حول إمكانية نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأوضحت المؤسسة في بيانها أنه "بعد المعلومات الخاطئة واسعة الانتشار، يواجه موقعنا مشكلات بسبب زيادة حجم الزيارات".

وعلى الرغم من أن ​الجيش​ الأميركي، يعتمد بالكامل منذ عام 1973 على نظام التعاقد في توفير كوادره، فإنه في حالة التعبئة، تخضع بعض مجموعات المواطنين للتجنيد الإجباري. ويمكن الاطلاع على قوائم المواطنين الخاضعين لذلك، عبر الموقع الإلكتروني للمنظومة المذكورة.

في وقت سابق، ظهر على شبكة "تويتر"، هاشتاغ #WWIII (الحرب العالمية الثالثة)، ونال رواجا وشعبية كبيرة. وخلال أقل من يوم، نشر المستخدمون أكثر من ثلاثة ملايين منشور حول هذا الموضوع.