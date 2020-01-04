النشرة: الطيران الحربي السوري تابع استهداف الجماعات المسلحة في ادلب

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ ان ​الطيران الحربي السوري​ تابع استهداف ​الجماعات المسلحة​ في ادلب وريفها حيث شن غارات جوية على تجمعات المسلخين في بلدات معرشمارين وتلمنس والدير الشرقي وبابولين والحامدية ومعرشمشة بالريف الجنوبي الشرقي ومحاور تحركهم في المنطقة الواقعة شرق الطريق الدولي “M5” بمحيط ​معرة النعمان​ محققا ​اصابات​ مباشرة في صفوفهم.

وتأتي استهدافات ​الجيش​ للمسلحين بعد ايقاف عمليته العسكرية لاكثر من اسبوع بسبب سوء الاحوال الجوية من امطار وعواصف.

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