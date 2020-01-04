قوى الأمن:توقيف شخص أقدم على عدة عمليات سرقة ضمن مناطق صور

أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة ضمن مناطق صور، وآخرها ليل تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ في محلة ​جل البحر​ / صور، بحيث أقدم مجهول ملثم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى احدى المختبرات وسرق من داخله مبلغ مالي يقدر بحوالي /25/ مليون ل. ل.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الامن الداخلي​ اجراءاتها الميدانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من كشف هوية الفاعل ويدعى: - ح. ع. (مواليد العام 1986، لبناني) وهو من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.

بتاريخ ۲۰۱۹ / ۱ / ۱، وبعد عملية الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة زفتا ​قضاء النبطية​ على متن ​سيارة​ نوع نيسان ساني لون فضي تستخدم من قبله في عمليات السرقة، بتفتيشه والسيارة ضبط مبلغ يفوق /٢٧/ مليون ليرة و440 $.

بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السرقة، وأن المبلغ المضبوط معه هو الذي سرق من المختبرات ليلا بواسطة الكسر والخلع، كما اعترف بتنفيذ عدة سرقات منها سرقة: محل للحلويات في صور، صيدلية في بلدة حناوية، صيدلية في محلة ​شبريحا​، محل عدد /٢/ في جل البحر - صور .

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة ​القضاء​.