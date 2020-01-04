أعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه حصلت في الآونة الاخيرة عدة عمليات سرقة ضمن مناطق صور، وآخرها ليل تاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩ في محلة جل البحر / صور، بحيث أقدم مجهول ملثم بواسطة الكسر والخلع على الدخول الى احدى المختبرات وسرق من داخله مبلغ مالي يقدر بحوالي /25/ مليون ل. ل.
على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت من كشف هوية الفاعل ويدعى: - ح. ع. (مواليد العام 1986، لبناني) وهو من أصحاب السوابق في قضايا السرقة.
بتاريخ ۲۰۱۹ / ۱ / ۱، وبعد عملية الرصد والمراقبة الدقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من توقيفه في محلة زفتا قضاء النبطية على متن سيارة نوع نيسان ساني لون فضي تستخدم من قبله في عمليات السرقة، بتفتيشه والسيارة ضبط مبلغ يفوق /٢٧/ مليون ليرة و440 $.
بالتحقيق معه، اعترف بتنفيذ عملية السرقة، وأن المبلغ المضبوط معه هو الذي سرق من المختبرات ليلا بواسطة الكسر والخلع، كما اعترف بتنفيذ عدة سرقات منها سرقة: محل للحلويات في صور، صيدلية في بلدة حناوية، صيدلية في محلة شبريحا، محل عدد /٢/ في جل البحر - صور .
أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن:توقيف شخص أقدم على عدة عمليات سرقة ضمن مناطق صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.