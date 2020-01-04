اتحاد نقابات العمال والمستخدمين تابع موضوع سائقي المرفأ

بحث ​الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين​ في ​لبنان​ في اجتماع عقد مع لجنة المتابعة لعمال وسائقي المرفأ، في "استكمال عملية مطالبة ​الاجهزة الامنية​ المختصة في تفعيل اجهزة التفتيش المعنية من اجل ضبط القوانين للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، وخصوصا السائقين على المرفأ الذين يتعرضون للصرف التعسفي من قبل شركات النقل".

واكد المجتمعون "استكمال ​الاتصالات​ والمتابعة مع الاجهزة الامنية ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل من اجل ضبط القوانين المرعية الاجراء".