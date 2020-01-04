اتحاد نقابات العمال والمستخدمين تابع موضوع سائقي المرفأ

بحث الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في اجتماع عقد مع لجنة المتابعة لعمال وسائقي المرفأ، في "استكمال عملية مطالبة الاجهزة الامنية المختصة في تفعيل اجهزة التفتيش المعنية من اجل ضبط القوانين للحفاظ على اليد العاملة اللبنانية، وخصوصا السائقين على المرفأ الذين يتعرضون للصرف التعسفي من قبل شركات النقل".
واكد المجتمعون "استكمال الاتصالات والمتابعة مع الاجهزة الامنية ابتداء من مطلع الاسبوع المقبل من اجل ضبط القوانين المرعية الاجراء".
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