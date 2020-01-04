قطان قدم واجب العزاء بسليماني في السفارة الإيرانية

قدم رئيس جمعيه "قولنا والعمل" الشيخ احمد القطان واجب العزاء في السفاره الايرانية باغتيال القائد قاسم سليماني ومرافقيه.
واكد الشيخ القطان لسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في بيروت محمد جلال فيروزنيا علي ان "هذه العمليه الاجراميه التي قامت بها اميركا تدل على هزيمتها امام القاده المجاهدين الذين دفعوها اثمانا باهظة في هذه المنطقة".
وأضاف الشيخ القطان ان "مسيرة هؤلاء القاده مستمرة حتى تحقيق الأهداف باستئصال الغدة السرطانية من فلسطين وتحقيق توازن الرعب مع كل المستكبرين في العالم، وان استشهاد القاده الأبطال على أيدي المستكبرين الظالمين المجرمين يزيدنا يقينا بصوابيه خياراتنا وان الحق سينتصر ولن تقوم قائمة للباطل طالما هناك مجاهدين قادة يضحون بأرواحهم".
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