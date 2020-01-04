قطان قدم واجب العزاء بسليماني في السفارة الإيرانية

قدم رئيس جمعيه "​قولنا والعمل​" الشيخ ​احمد القطان​ واجب العزاء في السفاره الايرانية باغتيال القائد ​قاسم سليماني​ ومرافقيه.

واكد الشيخ القطان لسفير ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية في ​بيروت​ ​محمد جلال فيروزنيا​ علي ان "هذه العمليه الاجراميه التي قامت بها ​اميركا​ تدل على هزيمتها امام القاده المجاهدين الذين دفعوها اثمانا باهظة في هذه المنطقة".

وأضاف الشيخ القطان ان "مسيرة هؤلاء القاده مستمرة حتى تحقيق الأهداف باستئصال الغدة السرطانية من ​فلسطين​ وتحقيق توازن الرعب مع كل المستكبرين في ​العالم​، وان استشهاد القاده الأبطال على أيدي المستكبرين الظالمين المجرمين يزيدنا يقينا بصوابيه خياراتنا وان الحق سينتصر ولن تقوم قائمة للباطل طالما هناك مجاهدين قادة يضحون بأرواحهم".