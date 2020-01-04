شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بموقف شعبي عربي بمقاطعة البضائع التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الدكتور البدرى ضيف، عضو مجلس النواب، إلى أهمية وحدة الصف المصرى، خلف القيادة السياسية، وتفويضها فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية حدودنا الغربية مع ليبيا، على خلفية التصعيد التركى بشأن إرسال قوات عسكرية للأراضى الليبية، بالمخالفة للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد النائب فى تصريحات صحفية له اليوم السبت أن الشعب المصرى يثق فى القيادة السياسية وقدرتها على حماية الأمن القومى للبلاد فى مواجهة أى مخاطر، مشددًا على ضرورة التكاتف بين أبناء الوطن العربى فى مواجهة أحلام رجب طيب أردوغان، فى المد العثمانى من جديد.

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وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة اتخاذ موقف شعبى عربى بمقاطعة جميع البضائع التركية التى تغزو جميع الأسواق العربية، لافتًا إلى أن المقاطعة الاقتصادية سيكون لها تأثير كبير فى الضغط على تركيا، لاحترام سيادة الشعوب العربية.

جدير بالذكر أن مجلس الأمن القومى المصرى، عقد اجتماعا الخميس الماضى برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم استعراض عدد من القضايا الحيوية المتصلة بالأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة المتصلة بالأزمة الليبية، والتهديدات الناشئة عن التدخل العسكرى الخارجى فى ليبيا، حيث تم تحديد مجموعة من الإجراءات على مختلف الأصعدة للتصدى لأى تهديد للأمن القومى المصري.

وأكدت مصر عبر وزارة الخارجية وحدة الموقف العربى الرافض لأى تدخل خارجى فى ليبيا، والذى اعتمده مجلس جامعة الدول العربية فى اجتماعه يوم 31 ديسمبر 2019، داعية المجتمع الدولى للاضطلاع بمسئولياته بشكل عاجل فى التصدى لهذا التطور، المنذر بالتصعيد الإقليمى، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل عبر عملية برلين لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ تقوم على معالجة كافة جوانب الأزمة الليبية من خلال المسار الأممي.