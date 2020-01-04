الرشيدية.. توقيف أربعة أشخاص وحجز حوالي طن من المخدرات والمؤثرات العقلية

تمكنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و38 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم تنفيذ هذه العملية الأمنية بالطريق الرابطة ما بين مدينتي الراشيدية وبودنيب، على مستوى نقطة للمراقبة تم تنصيبها بمنطقة قدوسة، حيث ضبطت عناصر الشرطة سيارتين كانت إحداهما محملة بـ946 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كانت معبأة في 36 حزمة كبيرة، علاوة على أربعة هواتف محولة ومبلغ مالي قدره 13200 درهما يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات.

وأضاف البلاغ، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه القضية، وكذا رصد تقاطعاتها المحتملة مع شبكات الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.