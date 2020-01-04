أولمبيك آسفي يوقع أول عقد احترافي مع حارسه الشاب

أعلن فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم، عن توقيع حارس مرماه الشاب ياسر بساك عقده الاحترافي الأول في مسيرته الكرويه مع الفريق العبدي.

ونشر الحساب الرسمي للفريق المسفيوي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” صورة بساك، أكد من خلالها أن حامي عرينه المزداد سنة 2000، وقع أول عقد احترافي في كشوفات الأولمبيك، والذي يمتد لخمسة مواسم.

وكان أولمبيك آسفي فسخ أمس الجمعة، تعاقده مع المهاجم عبد الغني معاوي بالتراضي، والذي ضمه إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، علما أن القرش المسفيوي تعاقد أول أمس الخميس، مع المهاجم أيوب الكعداوي البالغ من العمر 29 عاما، قادما من اتحاد طنجة في عقد يمتد لموسم ونصف.