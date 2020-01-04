غوارديولا: من الصعب للغاية منافسة ليفربول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سخر مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، من إمكانية اعتبار الموسم الحالي مع الفريق السماوي فاشلا بالنسبة له، مؤكدا أنه من الصعب للغاية منافسة ليفربول.

وذكر غوارديولا في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد فشلت عامًا تلو الآخر منذ أن حققت السداسية التاريخية مع برشلونة".

وأضاف "بعد تحقيق ذلك، لقد فشلت عامًا بعد عام، أوافق على ذلك، دون أي مشكلة".

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واستهل غوارديولا مسيرته التدريبية بالسداسية مع برشلونة، بينما اعتبره كثيرون فاشلًا، لعدم قدرته على تكرار الإنجاز نفسه مع أندية أخرى.

ولم يستطع غوارديولا بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا مع أي فريق، منذ رحيله عن برشلونة، لكنه فاز بكثير من الألقاب المحلية، مع بايرن ميونخ ومانشستر سيتي، آخرها الرباعية الإنجليزية، درع المجتمع، وكأس الرابطة، وكأس الاتحاد، والدوري، بالموسم الماضي.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل حاليًا المركز الثالث في جدول ترتيب البريمييرليغ متأخرا بفارق 14 نقطة عن ليفربول صاحب الصدارة، الذي يملك مباراة مؤجلة.