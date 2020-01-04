بايرن ميونخ يتعاقد مع نوير الجديد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن فريق بايرن ميونخ الألماني تعاقد بشكل رسمي مع حارس مرمى شالكه، ألكسندر نوبل، في أولى صفقاته للموسم المقبل 2020-2021.

وأصدر النادي البافاري، بيانًا رسميًا عبر موقعه، اليوم السبت، يؤكد خلاله توصله لاتفاق مع نوبل على الانضمام لصفوفه مع بداية الموسم المقبل.

وأوضح بايرن ميونخ، في بيانه أن الاتفاق تم بين الطرفين في الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان شالكه رحيل صاحب الـ23 عامًا فور انتهاء تعاقده بنهاية الموسم الحالي.

ومن المقرر أن ينضم ألكسندر نوبل في صفقة انتقال حر للبايرن بداية من تموز/يوليو المقبل، ليوقع على عقد لمدة 5 سنوات، حسبما ذكر النادي البافاري.

ويعد نوبل أبرز الحراس الشباب في ألمانيا، حيث وصفه البعض بـ "نوير الجديد"، لتشابه سماته مع مانويل نوير، حارس مرمى بايرن ميونخ.