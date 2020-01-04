اليمن.. مناقشة آلية التنسيق بين وزارة المياه والصندوق الاجتماعي في تنفيذ المشاريع

السبت 4 يناير 2020

أكد القائم بأعمال وزارة المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي على أهمية التنسيق بين الوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية في البرامج والمشاريع الخاصة بالمياه والمدن الحضرية في مختلف المحافظات، وما يمكن أن تسهم به لخدمة المجتمع في هذه الظروف التي تمر بها اليمن.



جاء ذلك خلال لقائه نائب مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية المهندس وسام قاسم، مع عدد من عدد من مدراء وأعضاء وحدة التنمية الحضرية بالوزارة والصندوق الاجتماعي للتنمية، في العاصمة المؤقتة عدن والذي كرس لمناقشة المشاريع المشتركة بين الوزارة والصندوق.

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وثمن الشرجبي الجهود التي يبذلها الصندوق في قطاع المياه.. مؤكدا أن وزارة المياه والبيئة ستقوم بتذليل كافة الصعاب أمام الصندوق والإشراف على تنفيذ المشاريع المتفق عليها.

كما تم الاتفاق على عقد ورش عمل مشتركة في فبراير المقبل، لمناقشة الخطط والبرامج المشتركة لجميع فروع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة وفروع الصندوق في المناطق المحررة لتحديد الأولويات ووضع خطة العمل المشتركة حتى العام 2023.