شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحذر تركيا من استمرار عبثها في المنطقة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 أرسلت دولة الإمارات العربية تحذيرا شديد اللهجة إلى تركيا، بعد موافقة الدولة على إرسال جنود إلى الأراضي الليبية إثر مصادقة البرلمان القومي الكبير على مذكرة وقعتها الحكومة مع ليبيا.

ونددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات بقرار تركيا حول المذكرة مستخدمة تعبيرات لاذعة لأردوغان. Advertisements وعدت الوزارة الإماراتية ذلك “تهديدا صريحا لاستقرار حوض البحر الأبيض وأمن الدول العربية”. وطالبت السلطات التركية بالتراجع عن هذا القرار زاعمة انه يزيد التوترات في المنطقة. من ناحية أخرى، أعلن خليفة حفتر الحرب ضد التدخل التركي السافر في البلاد.

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