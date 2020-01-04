شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقصفون مناطق متفرقة في حيس جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 قصفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن، مناطق متفرقة في مديرية حيس جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن، بالقذائف المدفعية ومختلف أنواع الأسلحة.

وقالت مصادر محلية في حيس، إن المليشيات قصفت الأحياء السكنية في مناطق غرب المديرية، بقذائف مدفعيةB10، وبقذائف RBG. Advertisements وأشارت المصادر إلى قيام قناصة المليشيات بإطلاق النار صوب منازل المواطنين، خلال ساعات النهار بشكل هستيري. مصادر أخرى ذكرت أن المليشيات استهدفت المنازل ومزارع المواطنين شمال حيس، مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وأسلحة الدوشكا عيار 12.7 وسلاح معدل البيكا. الجدير بالذكر ان المليشيات الحوثية رفعت من وتيرة خروقاتها خلال فترة الهدنة الأممية ، وواصلت انتهاكاتها اليومية بإرتكاب الجرائم الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في مختلف المناطق والمديريات جنوب محافظة الحديدة.

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