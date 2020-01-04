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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الأمريكي: أوروبا لم تكن مفيدة بقدر تمنياتنا في قتل سليماني والان مع التفاصيل
السبت 4 يناير 2020
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن الأوروبيين، "لم يكونوا مفيدين" بالقدر الذي كانت تأمل به الولايات المتحدة في مسألة قتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في العراق.
وأضاف بومبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الجمعة، أنه اتصل بمسؤولين في جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم، الذي سمح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر في المنطقة.
وذكر بومبيو، أنه اتصل خلال الأيام الأخيرة، مع شركاء في المنطقة وأطلعهم "على ما كنا نفعله، ولماذا كنا نفعل ذلك، سعيا للحصول على مساعدتهم. جميعهم كانوا رائعين".
وأضاف: "ثم جاء الحديث مع شركائنا الآخرين في أماكن أخرى ولم يكن جيدا. بصراحة لم يكن الأوروبيون مفيدين بالقدر الذي كنت أتمناه".
وقال بومبيو، إن "البريطانيين والفرنسيين والألمان يجب أن يدركوا أن ما فعلناه، ما فعله الأمريكيون أنقذ أرواحا في أوروبا كذلك".
وتابع الوزير قوله: "كان هذا أمرا جيدا للعالم بأسره، ونحن نحث الجميع في العالم على الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله وهو ببساطة دفع جمهورية إيران الإسلامية إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".
وكان بومبيو صرح قبل ذلك الجمعة بأن سليماني كان يخطط لعمل وشيك يهدد مواطنين أمريكيين عندما قتل في الغارة.
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