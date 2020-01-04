شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة والان مع التفاصيل

السبت 4 يناير 2020 استهدفت مليشيات الحوثي ذراع إيران في اليمن مواقع القوات المشتركة في أطراف مديرية التحيتا جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والقذائف المدفعية.

مصادر عسكرية ميدانية في التحيتا أفادت أن المليشيات قصفت مواقع القوات المشتركة شمال المديرية، بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 82 والقذائف عيار 120، وبالأسلحة الثقيلة نوع م.ط عيار 23 بشكل عنيف. Advertisements وأوضحت المصادر، قيام عناصر المليشيا بإستهداف المواقع ذاتها بالأسلحة المتوسطة من عيار 14.5 وعيار 12.7 ، وأطلقت النار من الأسلحة القناصة. وطبقاً للمصادر نفسها، فقد قامت المليشيات بقصف واستهداف مواقع متفرقة للقوات المشتركة شرق المديرية وأخرى جنوب التحيتا، بقذائف مدفعية B10 ، وبقذائف RBG بشكل مكثف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثية تستهدف مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.