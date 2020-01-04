عاجل.. البرلمان الليبي يرفض المصادقة على الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق

السبت 4 يناير 2020

صوت البرلمان الليبي بالإجماع على رفض الاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق، وإحالة من وقع على الاتفاق للنائب العام.



وقد بحث البرلمان الليبي في بنغازي، اليوم السبت، شرعية الاتفاق البحري بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس حكومة الوفاق فايز والسراج.

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وأفادت قناة العربية، بأن نواب لبيون طالبوا بالتصويت على تحويل رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج للنائب العام بتهمة الخيانة، وتفعيل اتفاقيات الدفاع المشترك لصد التدخل التركي.

وكانت لجنة الخارجية في البرلمان الليبي، قد طالبت بتحرك عربي ودولي لصد التدخل التركي