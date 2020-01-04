مليشيا الحوثي تقتحم مكتب الصليب الأحمر بالحديدة وتطرد الموظفين

السبت 4 يناير 2020

اتهم مسؤول يمني جماعة "الحوثي" باقتحام مقر منظمة الصليب الأحمر في محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، غربي اليمن.



وكتب وكيل محافظة الحديدة وليد القديمي، عبر حسابه في "تويتر": "الحوثيون اقتحموا منظمة الصليب الأحمر في الحديدة"، بحسب ما نقلته صحيفة "عربي21".

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هذا ولم يصدر أي تعليق رسمي من قبل منظمة الصليب الأحمر حول ما أورده وليد القديمي.

يشار إلى بعثة الصليب الأحمر بالتعاون مع أطراف خليجية، أشرفت على إفراج الحوثي عن 6 جنود سعوديين، في الوقت الذي أطلقت فيه السعودية سراح عدد من الحوثيين