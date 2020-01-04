كاتب مصري: لابد أن يكون موقف موحد ضد تحركات تركيا وإيران 

السبت 4 يناير 2020

علق الكاتب الصحفي المصري إبراهيم العشماوي، على التدخلات التركية وما يحدث من إيران بالمنطقة.



وقال "العشماوي" في ندوة بصحيفة الفجر المصرية، بأنها تجمع المرتزقة لزعزعة الأمن في ليبيا، كما تعمل إيران في اليمن، كما أنها تتعامل كزعيمة عصابة.

وتابع بأن تدخلات تركيا وإيران لا معنى لها، فتركيا تريد أن تحاصر مصر، وتسيطر على البحر المتوسط، فهم يحلمون بالدولة العثمانية المريضة، أن يعودها مرة أخرى، قائلاً حان الآوان أن يكون هناك وحدة عربية لمواجهة تركيا وإيران.

وحول أسباب الهزائم الإيرانية، والتغيرات في المنطقة، والتدخلات التركية في ليبيا، قال "العشماوي" إن إيران ترفع شعارات طائفية وتنفذ أجندات خارجية كما حدث في لبنان والعراق.

وأضاف يجيب أن يتحرك الشعب اليمني ضد الحراك الحوثي كما يجب التحرك في لبنان والعراق.

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وقال يجب على الدول العربية لابد أن يكون موقف عربي موحد ضدها، طالب الكاتب الصحفي المصري إبراهيم العشماوي، أن يكون هناك وحدة عربية لمواجهة التكتل الذي تحاول إيران وتركيا عن طريق ما يسمي بالقمم الإسلامة أن تبعد نفسها عن دول الخليج.

وقال "العشماوي" إن الوضع الطبيعي جماعة الحوثي في أضعف حلقاتها، ومن في صنعاء يعانون من تسلطها، فالآلاف محبوسين، فالحوثي لم يقدم لليمن إلا الدمار والموت.

وتابع: يجب أن يكون هناك مشروع وطني جامع يجمع اليمنيين والأحزاب اليمنية، وان تخرج الشرعية من غفوتها، وان يكون هناك تحرك قوي، قائلاً الآن هناك اتفاق الرياض يجيب أن ينفذ فوراً بعد مرور شهرين.

وأشار بأن هناك مشكلة كبيرة داخل اليمن بسبب تسلط الحوثيين وعدم وصول المساعدات وحصار الحوثي الذي يقتل اليمنيين.