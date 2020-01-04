“العشماوي" : الحوثي في أضعف حلقاته.. ويكشف عن كارثة كبيرة باليمن

السبت 4 يناير 2020

طالب الكاتب الصحفي المصري إبراهيم العشماوي، أن يكون هناك وحدة عربية لمواجهة التكتل الذي تحاول إيران وتركيا عن طريق ما يسمي بالقمم الإسلامة أن تبعد نفسها عن دول الخليج.



وقال "العشماوي" في ندوة بصحيفة الفجر المصرية، إن الوضع الطبيعي جماعة الحوثي في أضعف حلقاتها، ومن في صنعاء يعانون من تسلطها، فالآلاف محبوسين، فالحوثي لم يقدم لليمن إلا الدمار والموت.

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وتابع: يجب أن يكون هناك مشروع وطني جامع يجمع اليمنيين والأحزاب اليمنية، وان تخرج الشرعية من غفوتها، وان يكون هناك تحرك قوي، قائلاً الآن هناك اتفاق الرياض يجيب أن ينفذ فوراً بعد مرور شهرين.

وأشار بأن هناك مشكلة كبيرة داخل اليمن بسبب تسلط الحوثيين وعدم وصول المساعدات وحصار الحوثي الذي يقتل اليمنيين.