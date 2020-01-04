شكرا لقرائتكم خبر عن حرائق الغابات تُعطل زيارة رئيس وزراء أستراليا إلى الهند والان نبدء بالتفاصيل

ألغى رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، زياراته الرسمية إلى الهند واليابان والتى كانت مقررة فى النصف الثانى من شهر يناير الجاري، وذلك إثر انشغاله فى مواجهة أزمة حرائق الغابات المشتعلة فى بلاده.

موريسون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الهندى ناريندرا مودى وأخر بالسفير اليابانى فى أستراليا ريتشيرو تاكاهاشى من أجل تحديد مواعيد جديدة لإجراء الزيارتين المؤجلتين

وكان من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء الأسترالى بزيارة رسمية للهند فى 12 يناير الجارى يعقبها زيارة اليابان، وذلك بهدف بحث الملفات المشتركة فى الدفاع والاستخبارات والأمن والتجارة.

يذكر أن ربع مساحة أستراليا تتعرض حاليا لحرائق الغابات التى أدت إلى مصرع 23 شخصا على الأقل، وتدمير 1200 منزل، وحوالى 5 ملايين هكتار من الأراضى فى جميع أنحاء البلاد منذ سبتمبر الماضى.

وقد أعلن رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم السبت أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندى فى الاحتياط للمساعدة فى مكافحة حرائق الغابات التى تلتهم أنحاء واسعة من القارة، فى تعبئة غير مسبوقة فى تاريخ البلاد.