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«بومبيو»: قتل «سليمانى» أنقذ أرواحا في أوروبا

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أكد وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو، أن تعاون أوروبا لم يكن مفيدا بالقدر الذى كانت تأمل به الولايات المتحدة بشأن قتل قائد فيلق القدس بالحرس الثورى الإيرانى قاسم سليمانى، وأوضح بومبيو، فى تصريحات أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم السبت، أنه اتصل بمسئولين فى جميع أنحاء العالم لمناقشة الهجوم، لكنه واجه تحذيرات من أنه يمكن أن يؤجج التوتر فى المنطقة.

وقال بومبيو، "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن يدركوا أن ما فعلته الولايات المتحدة أنقذ أرواحا فى أوروبا كذلك، وأن هذه العملية كانت جيدة للعالم بأسره، داعيا فى الوقت ذاته، الجميع إلى الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله ودفع إيران إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".

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