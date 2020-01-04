شكرا لقرائتكم خبر عن «بومبيو»: قتل «سليمانى» أنقذ أرواحا في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
وقال بومبيو، "إن بريطانيا وفرنسا وألمانيا يجب أن يدركوا أن ما فعلته الولايات المتحدة أنقذ أرواحا فى أوروبا كذلك، وأن هذه العملية كانت جيدة للعالم بأسره، داعيا فى الوقت ذاته، الجميع إلى الوقوف بجانب ما تحاول الولايات المتحدة فعله ودفع إيران إلى اتباع سلوك دولة طبيعية".
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