شكرا لقرائتكم خبر عن جاكرتا .. ارتفاع عدد ضحايا السيول إلى 53 قتيلاً والان نبدء بالتفاصيل

قالت السلطات الإندونيسية، إن ما يقرب من 175 ألف شخص ما زالوا مشردين فى العاصمة جاكرتا والمدن المجاورة، بعد أن أدت السيول الجارفة والانهيارات الأرضية إلى مقتل ما لا يقل عن 53 شخصا وسط هطول أمطار من بين الأشد غزارة منذ بدء التسجيلات الرسمية، وقال المتحدث باسم الوكالة الوطنية للتعامل مع الكوارث والتخفيف من آثارها أجوس ويبو، "ارتفع عدد القتلى إلى 53 شخصا وهناك شخص واحد مفقود".

وأظهرت بيانات الوكالة، أن نحو 175 ألفا من السكان الباقين جرى إجلاؤهم من منازلهم، اليوم السبت، بعد أن تسببت أعنف سيول منذ سنوات فى حدوث فوضى فى أجزاء من أكبر مدينة بجنوب شرق آسيا مع تعطل خطوط القطارات وانقطاع الكهرباء فى بعض المناطق.

وغمرت المياه قطاعات من جاكرتا، والمدن القريبة، بعد هطول أمطار غزيرة فى 31 ديسمبر وخلال الساعات الأولى من العام الجديد.

وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخية والجيوفيزياء، أمس الجمعة، إن الأمطار التى‭‭ ‬‬هطلت فى بداية العام الحالى هى "واحدة من الأشد الأمطار غزارة" منذ بدء التسجيلات فى عام 1866.