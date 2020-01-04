شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

فتحت سلطات هيئة ميناء الإسكندرية بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية بعد تحسن الأحوال الجوية. وأوضح المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور في بيان اليوم، أن فتح الميناءين جاء بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية إلى المعدلات التي تسمح بدخول وخروج السفن من الميناء وإليه بشكل آمن.

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