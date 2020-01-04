نائب ألماني يحذر من هجمات إرهابية إيرانية ضد بلاده

حذر النائب البارز في البرلمان الألماني وخبير الشؤون الداخلية، كونستانتين كوهل، السبت، من تنفيذ إيران هجمات إرهابية على الأراضي الألمانية، انتقاما لمقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وقال كوهل المنحدر من الحزب الديمقراطي الحر "يمين وسط/معارض"، وفي تصريحات نقلتها شبكة التحرير الألمانية،: "إيران وحلفاؤها سيردون على مقتل سليماني بضربات انتقامية ربما في بلدنا أيضا".

وشدد على ضرورة التحرك السريع من قبل وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر لتعزيز إجراءات تأمين الأهداف المحتملة للإرهاب الإيراني في البلاد، لافتا إلى ضرورة تطبيق هذه الإجراءات أيضا على المؤسسات الأمريكية واليهودية.

وأشار إلى ضرورة تأمين أي أهداف محتملة لهجمات إلكترونية يمكن أن تشنها إيران، مثل مواقع الحكومة على الإنترنت.





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ووفق صحيفة دي فيلت الألمانية، فإن وزارة داخلية ولاية شمال الراين ويستفاليا، غربي ألمانيا، كانت أول من تحرك، ورفع درجة التأهب الأمني في الولاية.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الوزارة إن مقتل سليماني "يمكن أن يثير ردود فعل انتقامية من الإيرانيين الموالين للنظام، وأنصار حزب الله اللبناني، المقيمين في الولاية".

وقررت ألمانيا تعليق مهمات التدريب في العراق في أعقاب الضربة الأمريكية التي قتلت قائد مليشيا فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني.

وقالت قيادة النشر الألمانية للمراقبين في لجنة الدفاع بالبرلمان، مساء الجمعة، إن المقر الرئيسي للتحالف الدولي المناوئ لتنظيم داعش هو الذي أصدر القرار.

وقتل سليماني في الغارة التي شنتها طائرة أمريكية بدون طيار ليلة الخميس الجمعة، قرب مطار بغداد الدولي، إلى جانب أبومهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي العراقي وقيادات أخرى.





كشفت وكالة رويترز عن تفاصيل اجتماع عقده الإرهابي قاسم سليماني بقادة مليشيات الحشد الشعبي على ضفاف نهر دجلة قبالة السفارة الأمريكية في بغداد، وأدى إلى إقدام واشنطن على استهداف موكبه.