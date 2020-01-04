كوريا الجنوبية تحتجز قاربا صينيا بتهمة الصيد غير القانوني في مياهها

احتجزت كوريا الجنوبية اليوم السبت قارب صيد صينيا بتهمة الصيد غير القانوني في مياهها في البحر الأصفر. وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها بالإنجليزية أن قارب الصيد الذي يبلغ وزنه 15 طنا تجاوز خط الحدود الشمالي بـ 4 كيلومترات بالقرب من جزيرة يونبيونج الحدودية الكورية الجنوبية. الحدود الشمالي بـ 4 كيلومترات بالقرب من جزيرة يونبيونج الحدودية الكورية الجنوبية.

وقالت قوات خفر السواحل إنه سيجري تحقيقات مع طاقم القارب الذي يبلغ عدده سبعة صيادين، مضيفة أنها رافقت 22 قارب صيد صينيا وأبعدتهم من المنطقة. مضيفة أنها رافقت 22 قارب صيد صينيا وأبعدتهم من المنطقة.

وتقوم قوارب صيد صينية أحيانا بالدخول في المياه الكورية الجنوبية بغرض الصيد إلا أن الصيادين الصينيين استخدموا العنف مع قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية، ففي عام 2011، قتل ضابط من خفر السواحل على يد صياد صيني.

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