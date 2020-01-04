قالت الخارجية اليمنية إن قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر أمس الجمعة، عمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي اليمن تحديدا بدعمه للميليشياتالحوثية.
وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في تغريدات نشرتها صفحة الوزارة الرسمية على "تويتر" حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إن سليماني والنظام الإيراني، الراعي الأولللإرهاب في العالم، مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن والوطن العربي.
وأشار الحضرمي إلى أن أذرع النظام الإيراني بمن فيهم ميليشيات الحوثي، لطالما سعت إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية، مؤكدا أن هذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثورى الإيراني عبر "فيلق القدس".
كانت هذه تفاصيل خبر اليمن: قاسم سليماني عمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.