اليمن: قاسم سليماني عمل على زعزعة الاستقرار في المنطقة

قالت الخارجية اليمنية إن قاسم سليماني، قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد الدولي فجر أمس الجمعة، عمل على زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وفي اليمن تحديدا بدعمه للميليشيات

الحوثية.

وقال وزير الخارجية اليمني محمد الحضرمي، في تغريدات نشرتها صفحة الوزارة الرسمية على "تويتر" حسبما أفادت قناة ( العربية الحدث) الإخبارية اليوم السبت، إن سليماني والنظام الإيراني، الراعي الأول

للإرهاب في العالم، مسؤولون عن قتل وتشريد الآلاف من الأبرياء في اليمن والوطن العربي.



وأشار الحضرمي إلى أن أذرع النظام الإيراني بمن فيهم ميليشيات الحوثي، لطالما سعت إلى تنفيذ المشروع الإيراني التوسعي في المنطقة العربية، مؤكدا أن هذا كله بدعم مالي وعسكري من قبل الحرس الثورى الإيراني عبر "فيلق القدس".