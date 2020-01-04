مباحثات عراقية أمريكية إماراتية بشأن تطورات الموقف بعد مقتل سليماني

بحث مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي هاتفيا مع كل من ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس العراقي برهم صالح ومسرور بارزاني رئيس حكومة كردستان العراق تطورات الموقف بعد الضربة الأمريكية الأخيرة التي أدت إلى مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قرب مطار بغداد أمس.

وقالت مورجان أورتاجوس المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن بومبيو بحث مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي قرار الرئيس ترامب الأخير باتخاذ إجراءات دفاعية حاسمة لحماية الأفراد الأمريكيين في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني رداً على التهديدات لحياة الأمريكيين.



وأضافت أن الوزير ناقش هاتفيا مع الرئيس العراقي برهم صالح قرار الرئيس ترامب الأخير ، مشيرة إلى أن الرئيس صالح اتفق مع بومبيو على ضرورة الحد من التوترات في المنطقة .لافتة إلى أن بلادها لا تزال ملتزمة بوقف التصعيد وبعراق مستقل وذي سيادة.



كما بحث بومبيو هاتفيا مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني التطورات الأخيرة ، ووجه الشكر لبارزاني على شراكته مع الولايات المتحدة.