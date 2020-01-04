الصين تعرب عن قلقلها الشديد إزاء الوضع الحالي في الشرق الأوسط

أعربت الصين عن قلقها الشديد إزاء الوضع الحالي في منطقة الشرق الأوسط، داعية إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين يانغ جيه تشي عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني مدير مكتب لجنة

الشؤون الخارجية باللجنة المركزية للحزب ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.



وقال تشي - فى بيان لوزارة الخارجية الصينية اليوم - إن الاختلافات يتعين حلها من خلال الحوار والتشاور، وإن الصين تعارض

استخدام القوة في العلاقات الدولية، وأضاف أن الصين تأمل من جميع الأطراف المعنية، خاصة الولايات المتحدة، ممارسة ضبط النفس والعودة إلى مسار الحوار بأقصى سرعة ممكنة لتخفيف حدة التوترات.



بدوره، أعرب بومبيو عن موقفه بشأن الوضع الحالي في الشرق الأوسط، فيما تبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن العلاقات الصينية - الأمريكية.